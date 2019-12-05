محمد السكرى: مشروع الطاقة الشمسية يولد كهرباء مماثلة للسد العالى

قال المهندس محمد السكرى، خبير تكامل الطاقة الشمسية، إن الاستثمارات الخارجية تضخ بكثرة فى مصر وهو ما يحرك عجلة الاقتصاد القومي والمشاريع التنموية.



وأكد السكرى، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أن مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان يقوم بتوليد الكهرباء بما يعادل حجم الكهرباء بالسد العالى، مؤكدًا الحكومة اتخذت إجراءات فورية لتجنب أى أزمات انقطاعات الكهرباء من خلال مزيج الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة.



وأشار السكرى، إلى أن الحكومة المصرية وضعت مخططا استراتيجيا، منذ عام 2015 وبدأت الحكومة تحصد ثمار السنوات الماضية.

