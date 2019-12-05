العبيدي: مشروعات السيسي تسقط آخر أوراق التوت عن إعلام الخونة

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن "مصر تخوض حربا كبيرة يُسْتَخْدم فيها كافة أنواع الأسلحة، وإن كان - في تصورنا- يظل سلاح الإعلام هو السلاح الأخطر في هذه الحرب الكبيرة".



وأضاف العبيدي، في تصريح حصلت الدستور على نسخة منه، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت انتصارات كبيرة في هذه الحرب، فانتصرت في معركة تلو الأخرى؛ لأنها اعتمدت على بسالة جيشها وإخلاص قائدها ودعم شعبها، بالإضافة إلى عدالة قضيتها التي تدافع فيها عن قوام الدولة المصرية الوطنية، ووحدة أراضيها، وأمن شعبها، وأمتها العربية.



وذكر بهجت العبيدي، أن "من أخطر الأسلحة التي يستخدمها أعداء الوطن هو سلاح الإعلام الذي يتخلون فيه عن المهنية، فرأينا قناة الجزيرة وكل القنوات والمنصات الإعلامية التي تدور في فلكها خدمة لأجندة أعداء الأمة، وانتصارا للباطل متمثلا في جماعة الإخوان الإرهابية"، مضيفا: "لا يتورعون من فبركة أي خبر، ولا يردعهم رادع عن الإتيان بأخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة، إضافة لقلب الحقائق وتشويه الواقع، واختلاق الأكاذيب لطمس الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في مصر".



وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية - في تناوله للمشروعات والإنجازات التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض مصر- أشبه بمن يريد أن يخفي الشمس بغربال، وهيهات أن يخفي الغربال عين الشمس المتوهجة في كبد النهار، كما هو الحال في تلك المشروعات التي يفتتحها الرئيس باستمرار.



وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية قد سقط عنه آخر أوراق التوت ويظهر هذا في تناوله لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التي أقيمت في محافظة دمياط، والتي عكست جهد السيسي الذي يصل الليل بالنهار ليضع مصر في موضع لائق بها بين دول العالم المختلفة.







