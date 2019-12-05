"التخطيط": تقليص مدة تسجيل شهادات الميلاد والوفاة لـ15 دقيقة

قال المهندس محمود جلال، مدير مشروع ميكنة مكاتب الصحة بوزارة التخطيط، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتسجيل حالات المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية أسهمت في اختصار المدة الزمنية للتسجيل من 30 يومًا لـ15 دقيقة فقط، كما قلصت نسبة وقوع أية أخطاء في الشهادات المستخرجة.



وأضاف مدير المشروع، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية الإفريقية للإدارة والتنظيم، أن الحكومة بدأت في تطبيق المنظومة فعليًا في أغسطس 2017، ثم تم ربطها بالمحول الرقمي الحكومي في ديسمبر من نفس العام، وفي عام 2018 دشنت أول خريطة صحية بأسباب الوفاة في مصر، كما تم ربط قاعدة بيانات المواليد والوفيات الإلكترونية بمبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة الكشف عن ضعاف السمع.