السعودية: نخدم اللاجئين بالتعاون مع "المفوضية السامية"

أعربت السعودية عن تقديرها للدور الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه معالجة أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة استمرارها للتعاون والتنسيق الدائم مع المفوضية في كل ما يخدم اللاجئين والتخفيف من معاناتهم.



وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة بجنيف، عبد العزيز الواصل، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود تولي أهمية بالغة للأعمال الإنسانية والخيرية، وتقوم بمسئولياتها الإنسانية لمساعدة ودعم الشعوب المحتاجة للعون الإغاثي والإنساني والتنموي، وتقوم بدور محوري في تخفيف معاناتهم.



وقال إن المملكة، قدّمت حوالي 18 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين في العديد من المناطق، مشيرا إلى أن المملكة تتعامل مع قضية اللاجئين انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وإغاثة المحتاج دون تمييز عرقي أو ديني.



وأشار الواصل، إلى أن السعودية استضافت العديد من اللاجئين من مناطق كثيرة وقدمت لهم الخدمات الطبية والتعليمية، الذي تعده زائرا وفقا لأنظمة المملكة.



وأوضح أن المملكة قدمت ولا زالت تقدم الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية واستجابت لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، لافتا إلى أن المملكة تعد من الداعمين لأنشطة وبرامج مفوضية اللاجئين في اليمن وسوريا وبنجلاديش من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تستهدف تقديم العون للاجئين.



وفيما يتعلق بأزمة الروهينجا، فقد رعت المملكة مؤخرا مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا بالشراكة مع المفوضية السامية، مما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا، كما شهد العام الحالي دعما كبيرا من المملكة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، حيث بلغ ما قدمته المملكة أكثر من 930 مليون دولار.



وأكدت السعودية، دعمها للاجئين الفلسطينيين، كما أكدت الدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أعلنت المملكة عن تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية الوكالة.



وتابع الواصل، أنه حرصا من المملكة على دعم أنشطة المفوضية وبرامجها المستقبلية فإنها تعلن عن مساهمتها السنوية في ميزانية المفوضية للعام القادم بمبلغ مليون دولار، متمنيا التوفيق للجهود التي تقوم بها المفوضية خاصة وقال: "إننا سنشهد خلال الأيام القادمة انعقاد المنتدى العالمي للاجئين في جنيف".