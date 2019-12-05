صدور الطبعة الـ16 من "نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم"

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، طرح الطبعة الـ16 من كتاب "نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم" للكاتب محمد الغزالي.



ويقول الغزالي: "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم غير التفسير الموضعي: الأخير يتناول الآية أو الطائفة من الآيات فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام.



أما الأول فهو يتناول السورة كلها، يحاول رسم "صورة شمسية" لها تتناول أولها وآخرها، وتتعرف على الروابط الخفية التي تَشدها كلها، وتجعل أولها تمهيدًا لآخرها، وآخرها تصديقًا لأولها.



لقد عنيت بوحدة الموضوع فى السورة، وإن كثرتْ قضاياها، وأنبه إلى أن هذا التفسير الموضوعي لا يغني أبدًا عن التفسير الموضعي، بل هو مكمل له وجهد ينضم إلى جهوده المقدرة".