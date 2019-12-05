مصرع سيدتين أثناء عبورهما الطريق السريع بالغربية

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث أثناء مرورهما بالطريق السريع، بمنطقة قحافة التابعة لمدينة طنطا في الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طنطا بوقوع حادث تصادم لسيدتين الأولى تدعى "حميدة. ع" والثانية "نور. أ" بعد أن دهستهما سيارة أثناء مرورهما بطريق طنطا- الإسكندرية الزراعي، مما أدى إلى وفاتهما في الحال.



على الفور توجه رجال القوة الأمنية ورجال الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.