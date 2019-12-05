إعدام 5 متهمين بجلب 6.5 طن حشيش للبلاد عبر ميناء الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، اليوم الخميس، بإعدام 5 متهمين بجلب 6.5 طن من مخدر الحشيش من الخارج بقصد الاتجار به على عملائهم.



ترجع أحداث القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، عندما تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري يفيد بضبط 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة بداخلها كميات كبيرة من كميات كبيرة لمخدر الحشيش.



وتوصلت تحقيقات ضباط المباحث الجنائية بميناء الإسكندرية والدخيلة، بورود معلومات سرية إلى جلب كل من "خ. ع. ال" لبناني الجنسية، "ا. م. ع" لبناني الجنسية، "ع. م. ع" مدير علاقات عامة، "أ. م. ع" مدير متضامن بشركة شحن، و"ه. م. ع" شريك بشركة شحن وتخليص، كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل 3 حاويات مشمولة استيراد منتجات جلدية واردة من دولة لبنان باسم شركة "ف. ك" للاستيراد والتصدير.



تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش تلك الحاويات وبتفتيشها عثر على 242 طردًا لمخدر الحشيش والتي تزن حوالي 6.5 طن تم إخفاؤها أسفل قواعد خشبية وسط رسالة الجلود، فتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق والتي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.