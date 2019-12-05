منة عرفة في الجيم.. ومدربها:"عندك 6 سنين"

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل إحدي طالات الرياضة.



وظهرت منة، تمارس تدريبات شاقة، ومدربها في "الجيم" يسخر منها قائلًا: "عاش عاوزين نطلع من جو إنه عندك 6 سنين".



وتواصل منة عرفة، عرض مسرحية "اللي عليهم العين"، وهي كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب.

