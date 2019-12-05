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مصر

التخطيط: 2 مليون نسمة زيادة صافية فى عدد المصريين خلال عام

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:45 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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قال المهندس محمود جلال، مدير مشروع ميكنة مكاتب الصحة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع تطوير وميكنة قواعد بيانات المواليد والوفيات في مصر حقق نجاحات كبيرة، رغم أن تكلفته لم تتعد الـ55 مليون جنيه، بما يعادل 5 ملايين دولار، وفر على إثرها 170 مليون دولار.

ولفت مدير المشروع، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الجمعية الإفريقية للإدارة والتنظيم، إلى أن المنظومة الجديدة أسهمت في التحول من العملية الورقية التقليدية في تسجيل حالات المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية إلى طريقة إلكترونية متطورة يتم تحدثها لحظيًا من خلال ميكنة 4666 مكتب صحة، مع ربطها بغيرها من قواعد البيانات الحكومية كالدعم التمويني والنقدي والمعاشات، بالإضافة إلى إمداد متخذي القرار ببيانات دقيقة حول أعداد المواليد وتوزيعهم الجغرافي، وحالات الوفاة وأسبابها.

وأضاف أن المنظومة الجديدة أظهرت علي سبيل المثال أن عدد السكان داخل مصر ارتفع من 97.7 مليون نسمة في نوفمبر 2018 إلى 99.7 مليون نسمة حاليًا، أي بزيادة صافية 2 مليون نسمة خلال عام فقط.

وأوضح أن المنظومة لها أهمية كبيرة من خلالها يتم تسجيل كل مولود، بما يتيح له الحصول على الخدمات منذ اللحظات الأولى مصل التأمين الصحي والتطعيمات وألبان مدعمة والتموين والدعم النقدي وهكذا جميع الخدمات، لافتًا إلى أن نسبة التسجيل للمواليد وصلت إلى 100%.

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