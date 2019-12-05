استرداد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال

تمكنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري، عضو مجلس القضاء الأعلى، من استرداد مبلغ 270 مليون جنيه، من صلاح دياب ومحمود الجمال.



جاء ذلك بعد التحقيقات التي باشرها المستشار خالد عبد الرحمن، قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية شركة وادي صن ست هيلز للاستثمار، حيث أكدت المحكمة، أن ذلك جاء نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما.

