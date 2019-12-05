حسن راتب يكرم الدكتور مفيد شهاب.. ويؤكد: الدولة بحاجة لأصحاب الرؤية

◄ حسن راتب: الدولة بحاجة لأصحاب الرؤية والفكر.. ونريد نماذج سياسية وطنية.. التشريع ليس نصًا أو قانونًا بل معنى وسلوك.. والعلوم الاجتماعية أرقى علوم الإنسانية

◄ القانون ينظم الحركة الحياتية للبشر وثقافة لا بد أن يتعلمها المجتمع

◄ يجب غرس ثقافة حب العدالة في نفوس الناس.. و كلما تقدمت الأمم ارتقت القانونين والأعراف





◄ مفيد شهاب مشيدا بصالون حسن راتب: به حلول لمتخلف قضايا مصر