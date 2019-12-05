حسن راتب يكرم الدكتور مفيد شهاب.. ويؤكد: الدولة بحاجة لأصحاب الرؤية
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:32 م
◄ حسن راتب: الدولة بحاجة لأصحاب الرؤية والفكر.. ونريد نماذج سياسية وطنية.. التشريع ليس نصًا أو قانونًا بل معنى وسلوك.. والعلوم الاجتماعية أرقى علوم الإنسانية
◄ القانون ينظم الحركة الحياتية للبشر وثقافة لا بد أن يتعلمها المجتمع
◄ يجب غرس ثقافة حب العدالة في نفوس الناس.. وكلما تقدمت الأمم ارتقت القانونين والأعراف
◄ القانون ينظم الحركة الحياتية للبشر وثقافة لا بد أن يتعلمها المجتمع
◄ يجب غرس ثقافة حب العدالة في نفوس الناس.. وكلما تقدمت الأمم ارتقت القانونين والأعراف
◄ مفيد شهاب مشيدا بصالون حسن راتب: به حلول لمتخلف قضايا مصر
◄ آن الأوان أن نناقش قضايا وطننا بشكل علمي وحلول عملية قابلة للتنفيذ.. ومصر تمر بظروف صعبة تتطلب تضافر كافة المتخصصين
◄ شعور المجتمع وتقديرهم لا يقل أهمية لدي عن تكريم الدولة
رحب الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، بالدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة الأسبق للشئون النيابية، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وذلك خلال صالون المحور الثقافي، المذاع على شاشة "المحور"، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام.
وقال الدكتور حسن راتب فى ترحيبه بالحضور،: "نحن أمام عمالقة في الفكر وأساتذة وأكابر.. أشرف أن أنتمي إلى أصحاب المدارس التي تتعلق بالعدالة والقانون.. وأرقى العلوم الإنسانية هي العلوم الاجتماعية وأرقى العلوم الاجتماعية هو القانون؛ لأنه ينظم الحركة الحياتية لبني الإنسان، لذا التشريع الذي نزل به الأنبياء والرسل كان هو القوام الأول في تنظيم الحركة الإنسانية التي أراد الله به تنظيم حركة الخلق، لكن التشريع ليس نصًا أو قانونًا بل معنى وسلوك، ولو كانت الأمم بعدد التشريعات التي فيها لكنا على رأس هذه الأمم، ولكن كيف إعمال واحترام هذا التشريع والقانون للكبير قبل الصغير".
جاء ذلك خلال احتفالية صالون المحور لتكريم الدكتور مفيد شهاب من الدولة، بحصوله على جائزة النيل 2019، بحضور كوكبة من الإعلاميين ورموز المجتمع.
وواصل: "كنت أسمع من أستاذي مفيد شهاب أنه في مدرسة عظيمة، حيث إنه قبل أن يعلم الناس نصوص القوانين كان يغرز في قلوبهم حب العدالة.. والقضية كيف نغرس في نفوس الناس ثقافة حب العدالة، والقانون ثقافة لا بد أن يتعلمها المجتمع، وكلما تقدمت الأمم ارتقت القوانين والأعراف، ونعلم أن بلد مثل إنجلترا تعيش على الأعراف ولا تتواجد بها القوانين.. واستقامة الحياة بكون مبعثها الفهم والإدراك بالمعاني التي نسعى إلى فهما ثم نقلها إلى أبنائنا".
كما أثنى على دور عدد من الحضور، قائلًا: "الدكتور مصطفى الفقي واحد من الناس الذين بدأت حياتي العملية وأنا عيني عليه، منذ كان سكرتير الرئيس أو رئيس مكتب ومعلومات الشئون الرئاسة، ثم عميد المعهد الدبلوماسي، وكنت دائمًا أشعر أنه قيادة وقدوة حقيقة في عالم السياسة والعلاقات الاجتماعية، وأستاذنا محمود أبو زيد الذي يحمل قيمة عالية، ثم أستاذي من مدرسة أخرى مختلفة الوزير سيد مشعل، والمستشار عدلي حسين شريكي في كل نجاح أحققه".
واختتم حديثه، بتوجيه الشكر للدكتور مفيد شهاب، قائلًا: "أسجل كل شكر واحترام لك ولدورك الوطني الحافل، فأنت مثال للوزير السياسي والإنسان الوطني، وأنت نموذج يحتذى به، ونريد وزير سياسي وقائد سياسي، والدولة تبحث الآن عن مستقبل أفضل، ولا بد أن تتطلع إلى أصحاب الرؤية والفكر".
من جانبه أشاد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، بالصالون الذي يعقده الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، نظرًا لما ينتج عنه من توصيات تمت عقب مناقشات واسعة مع مختلف قادة الفكر والرأي والمتخصصين في مختلف المجالات، وتابع: "لو نظرنا في القضايا التي يناقشها هذا الصالون لوجدنا حلول مختلف قضايا وطننا".
وأضاف "شهاب"، خلال كلمة بصالون حسن راتب، أن ما يناقش في الصالون من فكر ورأي، وما ينتهي فيها من توصيات وأطروحات، لو تم الأخذ بها كان يمكن أن نصل إلى كثير من الحلول لقضايا وطننا، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الثلاثة الماضية كان يحضر الكثير من الصالونات التي يعقدها الدكتور حسن راتب، من أجل المشاركة في مناقشة.
وشدد مفيد شهاب، أن مناقشة قضايا مصر تتم بشكل فردي، ولكن آن الأوان أن ننقشها بشكل علمي يحدد المشكلة والمنهج وأسلوب الحوار، ويدعو المتخصصين والجميع يقول وجهة نظره وفق تخصصه وننتهي بمقترحات محددة واقعية قابلة للتنفيذ.
وتابع: "أن نجتمع ونتحاور ونختلف في الرأي ونحترم الرأي الآخر، ثم ننتهي إلى حلول بعد هذا الزخم؛ فهذا ما لم نعهده في مجتمعنا، وآن الآوان في ظروفنا الصعبة أن نتعامل بأسلوب علمي".
وجه مفيد شهاب، الشكر إلى الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة أمناء جامعة سيناء، وتابع:"لفتة كريمة أن يكرمني الدكتور حسن ويخصص لي أحد الصالونات، ويدعو كوكبة من الذين عايشتهم سواء عندما كنت طالبًا أو عضو هيئة تدريس، أو في العمل التنفيذي والسياسي، من أجل إثارة نقاش مع كبار المتخصصين في مختلف المجالات، يعبر فيها كل شخص عن حسه الوطني في سبيل معالجة مشاكل وطننا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأرجع مفيد شهاب، عدم تقدم البلاد إلى المستوى الذي كان يجب أن تصل إليه، للتشبث بالرأي والتشكيك في الآخر، والانتقاد لمجرد الانتقاد لا لتقديم حلول.
ولفت مفيد شهاب، إلى أن حصوله على جائزة النيل للعلوم الاجتماعية، "شرف اعتز به"، وتابع:"كان من حسن حظي ومسيرتي العلمية واهتماماتي بالعمل السياسي والوطني، والظروف هي التي دفعتني إلى هذا؛ بحكم تخصصي في القانون الدولي والعلاقات الدولية".
وتابع: "إذا كانت الدولة كرمتني الحمد الله بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 98، ثم بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية في هذا العام 2019، فكان هذا تتويج لمسيرة علمية طويلة اجتهدت فيها كثيرًا بإخلاص وتفرغ، وبفضل مجموعة من الأساتذة الأجلاء ممن أدين لهم بالفضل".
وأردف مفيد شهاب، قائلًا: "إذا كانت الدولة كرمتني مرتين فهناك تكريم آخر لا يقل أهمية عن هذا، وهو محبة الناس وشعورها وتقديرها، وعندما يجمعنا الدكتور حسن راتب في صالونه فهذا يعد تكريم أهلي شعبي وأصدقاء وأحباب اعتز بهم، ولا يقل قيمة عن التقدير الرسمي".
واسترجع مفيد شهاب ملف عودة طابا لمصر، وقال إنه "في 29 سبتمبر عام 88، عندما صدر الحكم بعودة طابا إلى الوطن قال لي المحكم الإسرائيلي وقتها، إننا نعلم أن طابا لكم، ولكن ما لم كنا نعلمه أنكم بهذا القدر من الدفاع عن أنفسكم"، مشددًا على أن ذلك يعد رسالة إلى الشباب المصري مفادها النقد الإيجابي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، وتابع: "تعرضنا لظلم في قضية طابا، ولكن على مدى سنوات عملنا فيها بمنهج علمي وحث وطني وإرادة وتصميم وصلنا لحقنا".
◄ شعور المجتمع وتقديرهم لا يقل أهمية لدي عن تكريم الدولة
رحب الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، بالدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة الأسبق للشئون النيابية، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وذلك خلال صالون المحور الثقافي، المذاع على شاشة "المحور"، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام.
وقال الدكتور حسن راتب فى ترحيبه بالحضور،: "نحن أمام عمالقة في الفكر وأساتذة وأكابر.. أشرف أن أنتمي إلى أصحاب المدارس التي تتعلق بالعدالة والقانون.. وأرقى العلوم الإنسانية هي العلوم الاجتماعية وأرقى العلوم الاجتماعية هو القانون؛ لأنه ينظم الحركة الحياتية لبني الإنسان، لذا التشريع الذي نزل به الأنبياء والرسل كان هو القوام الأول في تنظيم الحركة الإنسانية التي أراد الله به تنظيم حركة الخلق، لكن التشريع ليس نصًا أو قانونًا بل معنى وسلوك، ولو كانت الأمم بعدد التشريعات التي فيها لكنا على رأس هذه الأمم، ولكن كيف إعمال واحترام هذا التشريع والقانون للكبير قبل الصغير".
جاء ذلك خلال احتفالية صالون المحور لتكريم الدكتور مفيد شهاب من الدولة، بحصوله على جائزة النيل 2019، بحضور كوكبة من الإعلاميين ورموز المجتمع.
وواصل: "كنت أسمع من أستاذي مفيد شهاب أنه في مدرسة عظيمة، حيث إنه قبل أن يعلم الناس نصوص القوانين كان يغرز في قلوبهم حب العدالة.. والقضية كيف نغرس في نفوس الناس ثقافة حب العدالة، والقانون ثقافة لا بد أن يتعلمها المجتمع، وكلما تقدمت الأمم ارتقت القوانين والأعراف، ونعلم أن بلد مثل إنجلترا تعيش على الأعراف ولا تتواجد بها القوانين.. واستقامة الحياة بكون مبعثها الفهم والإدراك بالمعاني التي نسعى إلى فهما ثم نقلها إلى أبنائنا".
كما أثنى على دور عدد من الحضور، قائلًا: "الدكتور مصطفى الفقي واحد من الناس الذين بدأت حياتي العملية وأنا عيني عليه، منذ كان سكرتير الرئيس أو رئيس مكتب ومعلومات الشئون الرئاسة، ثم عميد المعهد الدبلوماسي، وكنت دائمًا أشعر أنه قيادة وقدوة حقيقة في عالم السياسة والعلاقات الاجتماعية، وأستاذنا محمود أبو زيد الذي يحمل قيمة عالية، ثم أستاذي من مدرسة أخرى مختلفة الوزير سيد مشعل، والمستشار عدلي حسين شريكي في كل نجاح أحققه".
واختتم حديثه، بتوجيه الشكر للدكتور مفيد شهاب، قائلًا: "أسجل كل شكر واحترام لك ولدورك الوطني الحافل، فأنت مثال للوزير السياسي والإنسان الوطني، وأنت نموذج يحتذى به، ونريد وزير سياسي وقائد سياسي، والدولة تبحث الآن عن مستقبل أفضل، ولا بد أن تتطلع إلى أصحاب الرؤية والفكر".
من جانبه أشاد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، بالصالون الذي يعقده الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، نظرًا لما ينتج عنه من توصيات تمت عقب مناقشات واسعة مع مختلف قادة الفكر والرأي والمتخصصين في مختلف المجالات، وتابع: "لو نظرنا في القضايا التي يناقشها هذا الصالون لوجدنا حلول مختلف قضايا وطننا".
وأضاف "شهاب"، خلال كلمة بصالون حسن راتب، أن ما يناقش في الصالون من فكر ورأي، وما ينتهي فيها من توصيات وأطروحات، لو تم الأخذ بها كان يمكن أن نصل إلى كثير من الحلول لقضايا وطننا، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الثلاثة الماضية كان يحضر الكثير من الصالونات التي يعقدها الدكتور حسن راتب، من أجل المشاركة في مناقشة.
وشدد مفيد شهاب، أن مناقشة قضايا مصر تتم بشكل فردي، ولكن آن الأوان أن ننقشها بشكل علمي يحدد المشكلة والمنهج وأسلوب الحوار، ويدعو المتخصصين والجميع يقول وجهة نظره وفق تخصصه وننتهي بمقترحات محددة واقعية قابلة للتنفيذ.
وتابع: "أن نجتمع ونتحاور ونختلف في الرأي ونحترم الرأي الآخر، ثم ننتهي إلى حلول بعد هذا الزخم؛ فهذا ما لم نعهده في مجتمعنا، وآن الآوان في ظروفنا الصعبة أن نتعامل بأسلوب علمي".
وجه مفيد شهاب، الشكر إلى الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة أمناء جامعة سيناء، وتابع:"لفتة كريمة أن يكرمني الدكتور حسن ويخصص لي أحد الصالونات، ويدعو كوكبة من الذين عايشتهم سواء عندما كنت طالبًا أو عضو هيئة تدريس، أو في العمل التنفيذي والسياسي، من أجل إثارة نقاش مع كبار المتخصصين في مختلف المجالات، يعبر فيها كل شخص عن حسه الوطني في سبيل معالجة مشاكل وطننا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأرجع مفيد شهاب، عدم تقدم البلاد إلى المستوى الذي كان يجب أن تصل إليه، للتشبث بالرأي والتشكيك في الآخر، والانتقاد لمجرد الانتقاد لا لتقديم حلول.
ولفت مفيد شهاب، إلى أن حصوله على جائزة النيل للعلوم الاجتماعية، "شرف اعتز به"، وتابع:"كان من حسن حظي ومسيرتي العلمية واهتماماتي بالعمل السياسي والوطني، والظروف هي التي دفعتني إلى هذا؛ بحكم تخصصي في القانون الدولي والعلاقات الدولية".
وتابع: "إذا كانت الدولة كرمتني الحمد الله بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 98، ثم بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية في هذا العام 2019، فكان هذا تتويج لمسيرة علمية طويلة اجتهدت فيها كثيرًا بإخلاص وتفرغ، وبفضل مجموعة من الأساتذة الأجلاء ممن أدين لهم بالفضل".
وأردف مفيد شهاب، قائلًا: "إذا كانت الدولة كرمتني مرتين فهناك تكريم آخر لا يقل أهمية عن هذا، وهو محبة الناس وشعورها وتقديرها، وعندما يجمعنا الدكتور حسن راتب في صالونه فهذا يعد تكريم أهلي شعبي وأصدقاء وأحباب اعتز بهم، ولا يقل قيمة عن التقدير الرسمي".
واسترجع مفيد شهاب ملف عودة طابا لمصر، وقال إنه "في 29 سبتمبر عام 88، عندما صدر الحكم بعودة طابا إلى الوطن قال لي المحكم الإسرائيلي وقتها، إننا نعلم أن طابا لكم، ولكن ما لم كنا نعلمه أنكم بهذا القدر من الدفاع عن أنفسكم"، مشددًا على أن ذلك يعد رسالة إلى الشباب المصري مفادها النقد الإيجابي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، وتابع: "تعرضنا لظلم في قضية طابا، ولكن على مدى سنوات عملنا فيها بمنهج علمي وحث وطني وإرادة وتصميم وصلنا لحقنا".