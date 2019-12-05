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سياسي

برلماني: أردوغان مكانه مزبلة التاريخ بشهادة تركية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:30 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أكد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، أن الممارسات غير الإنسانية من النظام الإرهابي التركي ممثلًا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان، في تعامله مع المعارضة جعل سزائى تمالى، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، يجدد دعوته لباقي أحزاب المعارضة للمطالبة بعقد انتخابات مبكرة.

ووجه "الحناوي" تحية للمعارضة التركية التي أجمعت على رحيل نظام أردوغان وعصابته الإجرامية، وأنها لن يهدأ لها بال حتى تضع نظام أردوغان في مزبلة التاريخ.

وأشاد "الحناوي" بدعوة "تمالى" إلى الأحزاب المعارضة مرة أخرى للتكاتف والاتحاد للمطالبة بعقد انتخابات مبكرة وتأكيده أن نظام حزب العدالة والتنمية يوقع كل يوم على المزيد من القرارات غير السليمة، وأنه لا بد من انتخابات مبكرة في وجه هذه العقلية المتعفنة والخلاص من هذا النظام.

وقال إن الحقد الأسود داخل قلب أردوغان ومعاملته غير الإنسانية لمعارضيه وقيامه بأبشع عمليات القمع ضد كل من يعارض سياساته أدى إلى اتساع نطاق المعارضين له داخل تركيا، مؤكدًا أن نهاية أردوغان اقتربت وستكون بقيادة المعاضة التركية والشرفاء الأحرار من الشعب التركى.

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