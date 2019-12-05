السجن 7 سنوات لـ7 متهمين بحرق إدارة مرور ملوى بالمنيا

عاقبت المحكمة العسكرية المنعقدة في أسيوط، اليوم الخميس، 7 متهمين حضوريًا بالسجن 7 سنوات، لاتهامهم بحرق واقتحام إدارة مرور ملوي جنوب المنيا في 2013، بينما برأت متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.



وأشار مصدر قانوني، إلى أن المحكمة استندت إلى الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة والعسكرية، من بينها الانتماء لجماعة محظورة وتخريب منشآت شرطية وحكومية والتحريض على العنف والشغب.



وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في منتصف 2017 على العشرات من المتهمين بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد والمشدد غيابيًا وحضوريًا، من بينهم المتهمون الذين تمت تبرئتهم اليوم قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم، وتصدر عليهم الأحكام التي أصدرتها المحكمة اليوم.