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فن

ستة عروض تتنافس على جوائز مهرجان الكويت المسرحي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، الدكتور بدرالدويش: إن مهرجان الكويت المسرحي يسهم في تطوير الحركة المسرحية والحراك الفني بشكل عام بالبلاد.

وأضاف الدويش، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات الدورة الـ20 من المهرجان، والمقرر عقدها في الفترة من 10 حتى 18 من الشهر الجاري بمسرح الدسمة، أن المهرجان تتنافس فيه ستة عروض، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من أجيال الحركة الفنية.

كما أكد الأمين العام المساعد، أهمية الدور الذي يمارسه مهرجان الكويت المسرحي في تنشيط الساحة المسرحية، ومنح فرص حقيقية لجيل الشباب لتحقيق حضورهم وبصمتهم ودعم الحوار الفكري والفني للمساهمة في تطوير الحركة والعرض المسرحي.

وأوضح، أن الدورة الـ 20 من عمر المهرجان تشهد تنافس ستة عروض على جوائز المهرجان وهي مسرحية (هاديس) لفرقة المسرح الكويتي من تأليف وإخراج أحمد العوضي، و"سهد" لفرقة مسرح الشباب من تأليف محمد الرباح، وإخراج الدكتور عبدالله العابر.

وأشار إلى تنافس عرض "كوميديا بلا ألوان" لفرقة المسرح العربي من تأليف محمد الرباح وإخراج أحمد الحليل، و"البارج" لشركة تياترو من تأليف فلول الفيلكاوي وإخراج عبدالعزيز العنزي.

وذكر الدويش، أن من العروض المتنافسة مسرحية "نكون أو لا نكون" لفرقة مسرح الخليج العربي، من تأليف بدر محارب وإخراج مشاري المجيبل و"صرخة" لفرقة المسرح الشعبي، تأليف إسماعيل عبدالله وكولاج فلول الفيلكاوي، وإخراج خالد أمين.

وأفاد، بأن المهرجان سيكرم هذا العام حسن القلاف، ورمضان علي، وأمل عبدالله، وعبدالعزيز الهزاع، وصالح الغريب، وفهد الردة الحارثي، وعبدالعزيز المسلم، ومحمد العجيمي، وهدى حسين، لإسهاماتهم في خدمة الحركة المسرحية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الدويش، إلى الورش التي سينظمها المهرجان، منها ورشة فن المكياج، والخدع المسرحية، وورشة المنقوشات الجدارية، وذلك في العرض المسرحي، بمشاركة عدد كبير من الكوادر الفنية الشابة.

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