خالد النبوي ينشر فيديو من كواليس مسلسل "ممالك النار"

نشر الفنان خالد النبوى، مقطع فيديو، جديدًا له عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "ممالك النار".



وظهر خالد النبوى، في تدريبات شخصية "طومان باي"، من مسلسل ممالك النار، من مشاهد العنف والأكشن به.



وبدأ عرض مسلسل "ممالك النار" يوم 17 نوفمبر الجارى، وهو العمل الأضخم إنتاجيًا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار، وتم تصوير أحداثه بالكامل فى تونس.



