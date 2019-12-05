بنك ناصر: طرح مجموعة أكشاك لتوفير فرص عمل للشباب

قال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك، إن قيمة قرض إقامة أكشاك توفير الخدمات البريدية والتأمينية الخاصة بوزارة التضامن تقدر بـ180 ألف جنيه، ويوفر فرصة عمل لفرد أو اثنين في الكشك الواحد، مشيرًا إلى أن قيمة الفائدة لم تحدد بعد.



وأضاف فاروق أن الأكشاك تقدم الخدمات الخاصة بشركة الاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات البريدية والتأمينية الخاصة بوزارة التضامن، في إطار اتجاه الحكومة لرقمنة كل الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.



جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي، وشركة "اورنج" للاتصالات، لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر.



جاء وذلك بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.