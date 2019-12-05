انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شقة، لبيان أسبابه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق في حلوان، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.