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تقارير ومتابعات

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم.. وتجار يكشفون السبب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
آية سالم- محمد حيدر
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أعلن يوسف البسومي، نقيب عام الجزارين، عن انخفاض أسعار اللحوم مجددا، فقد بلغ سعر كيلو البتلو 100 جنيه، فيما سجل الكندوز 110 جنيهات  للكيلو، مؤكدا أن ذبح وبيع البتلو من أجل الحصول على ألبان الماشية يخفض أسعار اللحم والماشية.

وترصد "الدستور" أسعار اللحوم في الأسواق، وحجم الإقبال عليها، ومدى التزام التجار بالسعر المعلن عنه، وجاءت على النحو التالي:

تراوحت الأسعار في سوق الجزارين، بالوراق، بين 100 و130 لكيلو الكندوز، وسعر كيلو الضأن 140 جنيهًا، والجملي تراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو الواحد.

وقال محمد مسعد، صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا حادا في الآونة الأخيرة، وسجلت أقل مستوياتها خلال العام الجاري، مرجعا السبب لكثرة الماشية وقلة الذبائح، على الرغم من كثافة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء.

وتابع: هناك توجه كبير من قبل المواطنين على شراء اللحوم المستوردة من منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بسبب انخفاض أسعارها، ما جعل الجزارين يخفضون أسعار اللحوم الحمراء التي ما زالت حتى الآن تشهد انخفاضا مستمرا.

من جانبه أوضح، على خير الله، أحد الجزارين: منذ موسم عيد الأضحى وهناك وفرة كبيرة في أعداد الماشية داخل المزارع، مما أدى لكثرة الذبائح مع إقبال المواطنين بجانب خفض أسعارها لجذب الزبائن لها أكثر، خاصة مع دخول موسم الشتاء، الذي تنخفض فيه الأسعار.

وأكد حسام نصر، جزار، على تزايد إقبال المواطنين على شراء اللحوم خوفًا من ارتفاع سعرها مرة أخرى، مُضيفًا أن الأسعار تتفاوت، فالأماكن الشعبية والريفية هي الأكثر التزامًا بالأسعار عكس الأماكن الراقية التي يرتفع فيها السعر عن المحدد.

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