طارق الشناوى: أتوقع عودة شيريهان فى رأس السنة بمفاجأة للجمهور

كشف طارق الشناوي، الناقد الفني، عن توقعه بوجود الفنانة شريهان علي الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه بنسبة كبيرة ستتواجد شريهان بعمل في نهاية الشهر الجاري في احتفالية رأس السنة.



وأضاف الشناوي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه رغم رصيدها الفني الكبير، فإنها ستعود هاوية وللمحبين من الجمهور، وتقدم أعمالًا تليق بشريهان.



وأكد الناقد الفني، أن شريهان لديها وسواس قوي في اختيار أعمالها لأنها متأثرة بالجيل القديم أمثال محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فتقوم بالتفكير أكثر من مرة لاختيار العمل الفني.

