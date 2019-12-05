التخطيط: 1.3 مليون سيدة مستفيدة من دعم الأسر الفقيرة

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة وتعزيز تمثليها في المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية 25%، بواقع 8 حقائب وزارية، بينها الدكتورة غادة والي التي تم اختيارها لمنصب كأول سيدة مصرية تشغل منصبًا أمميًا رفيعًا.



وأضافت، أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 بلغت نحو 55%، في حين بلغت نسبة مشاركتهن في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 نحو 54% من جملة أصوات الناخبين خلال تلك الفترة، كذلك قدر عدد المستفيدات من مشروع دعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة نحو 1.3 مليون سيدة، بتمويل قدره 0.55 مليار جنيه.



ولفتت "لبيب" خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الجمعية الإفريقية للإدارة والتنظيم، إلى أن مصر تبنت خطة طموحة لتحديث المنظومة الإدارية للدولة، حيث تم وضع عدة برامج تدريبية للارتقاء بمكانة المرأة ورفع كفاءتها ومهاراتها في الإدارة والقيادة مثل برنامج وطني 2030، ورواد 2030، وهي جميعها برامج معتمدة عالميًا.