التحري عن صاحب مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الخميس، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول صاحب مخزن يبيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من ضباط إدارة مباحث التموين، بضبط "م. ر. ا" 64 سنة صاحب مخزن قطع غيار سيارات في الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها، مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على "1350 سير سيارة، 500 قطعة رولمان بلى، 840 أنبوبة سليكون، 300 طاقية كاوتش، 200عبوة زيت سياره" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن، بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.