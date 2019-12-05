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عالم

نيويورك تايمز: هناك حاجة لصياغة استراتيجية حلف الناتو من جديد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قمة حلف شمال الأطلسي الـ 70 التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في العاصمة البريطانية لندن، كشفت عن مدى الحاجة لإعادة صياغة استراتيجية الحلف مرة أخرى وليس إعداد الخطط لمواجهة روسيا والصين.

وتابعت أن الانقسامات الداخلية لحلف الناتو كانت معلنة وبوضوح، من دور تركيا التعسفي إلى مسألة ما إذا كانت أوروبا بحاجة إلى دفاعها الخاص – بعيد عن الولايات المتحدة - إلى جانب حلف شمال الأطلسي أو في منافسة مع ذلك.

وأضافت أن تركيا أصبحت من التحديات الرئيسية التي تواجه أعضاء الناتو، خصوصًا وأن أردوغان دائمًا ما ينجح في السيطرة على ترامب، وهو أمر لا يحبه قادة الناتو الآخرين، لأنهم يعلمون أن امتلاك تركيا للأسلحة الروسية يعد أمر يهدد التحالف بالكامل.

كما تحدى السيد ماكرون تعريف تركيا للإرهابيين، تعتبر تركيا القوات الكردية على الحدود السورية إرهابية، حتى عندما تقاتل داعش إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء الناتو الآخرين، كان يسأل بشكل أساسي إلى متى يمكن أن تلعب تركيا كلا الجانبين - سؤال رفض ترامب الإجابة عنه.

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