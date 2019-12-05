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حوادث

"الداخلية" تنظم قافلة إنسانية لسكان حى روضة السيدة زينب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أوفدت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية، تضم جميع التخصصات، لتقديم جميع أوجه الرعاية للمواطنين قاطني حي روضة السيدة زينب بالقاهرة.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتشمل: بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان، على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

جاءت القافلة في إطار حرص الوزارة على اعتماد كل الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، لا سيما استخراج الأوراق الثبوتية، فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين من قاطنى المنطقة.

ولاقت القافلة قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.

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