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مصر

التخطيط: المرأة تشغل 43% من المناصب القيادية فى 2030

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تولي قضية تمكين المرأة أولوية متقدمة، خاصة أن الدستور المصري نص في أكثر من 20 بندًا على كفالة حقوق المرأة، بما يعني إزالة كل العقبات والعوائق التي تحول دون وصول المرأة إلي حقها الطبيعي، تأكيدًا لدور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.

وأشارت "لبيب" إلى أن مصر تستهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 43% بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين.

ولفتت "لبيب"، خلال كلمتها بمؤتمر الجمعية الإفريقية للإدارة والتنظيم، اليوم الخميس، إلى أن من بين مكتسبات المرأة المصرية في المرحلة الحالية، اختيار أول سيدة لمنصب محافظ في تاريخ الدولة المصرية، وتعيين أول مستشارة للأمن القومي وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، كما تم تعيين 6 سيدات لمنصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، كما ضمت الحكومة الحالية 8 وزيرات تدرجت معظمهن في عدد من المناصب القيادية والتنفيذية.

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