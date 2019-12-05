خامنئي: قتلى التظاهرات شهداء

وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، على اعتبار قتلى التظاهرات الإيرانية، بالـ "شهداء"، وفق ما ورد اليوم الخميس، وذلك على موقعه الرسمي.



وأعلن عن تدابير للتهدئة بتقديم تعويضات مالية لعوائل بعض الضحايا الذين قتلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران منتصف نوفمبر.



ويمنح لقب "شهيد" عمومًا للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال، ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم للجامعات.



وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويستهدف الإضاءة على "أسباب الاضطرابات"، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.



واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر، بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية.