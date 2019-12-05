استشاري دولى: سبقنا الزمن وحققنا إنجازًا وإعجازًا بشبكة الطرق

وأوضح استشاري الطرق والمرور الدولي، أن مؤشر التنافسية الدولية أكد للعالم أجمع أن شبكة الطرق في مصر تحتل المرتبة 28 على مستوى العالم في جودة الطرق، وأصبح مؤهلًا لاستقبال الاستثمارات، موضحًا أن شبكة الطرق في مصر أسهمت في توفير 25% في الوقت، وانخفاض 41% في نسبة الحوادث، و49% تخفيضًا في عدد القتلى والجرحي بسبب حوادث الطرق.

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والمرور الدولي، إنه منذ إطلاق المشروع القومي للطرق منذ عام 2014 وحتى كانت هناك خطة موضوعة لهذا العمل، ورؤية لمصر 2030 و2050.وأضاف نبيل، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن ما تم تنفيذه في مشروعات الطرق حتى الآن كان مخطط له الانتهاء منه في عام 2030، معقبًا: "إحنا بنسابق الزمن بـ11 سنة وهذا إنجاز وإعجاز"، مشددًا على أن الطرق تعتبر شريان التنمية ودونها لن تتحقق أي تنمية.