المتهمة بقتل تاجر بالقليوبية: بمارس الرزيلة بـ1000 جنيه بموافقة زوجي

اعترفت ربة منزل وزوجها المتهمين بقتل تاجر فاكهة وإلقاء جثته في مقلب قمامة بشبرا الخيمة، بأنها كانت تمارس الجنس مع المجني عليه مقابل ألف جنيه في الليلة الواحدة، وأحيانًا كانت تمارس معه الرزيلة في وجود زوجها بالشقة، قائلة: "زوجي طماع وكان هدفه السرقة بس ومش كنا بنفكر في القتل خالص".



وقال المتهم: طلبت من زوجتي استدراج المجني عليه إلى المنزل لممارسة الجنس مقابل 3 آلاف جنيه، وعندما حضر طلبت منه زوجتي الخروج لشراء مستلزمات الشقه ثم خرجت عليه شاهرًا السكين في وجهه وطلبت منه إعطائى كل ما فى جيبه لكنه رفض ونشبت بيننا مشاجرة انتهت بقتله بعدة طعنات في الرقبة والبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة، واستولينا على أمواله وإثبات شخصيته وألقيناه في صندوق القمامة للهروب من ملاحقة الجهات الأمنية.



كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بشأن العثور على جثة لذكر مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر تقريبًا، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وجود إصابات بالجثة الموجودة بمقلب قمامة بالجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي أمام مسجد الشهيد عبد المنعم رياض.



تحرر المحضر رقم 8211 إداري قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية.



وكشفت التحريات أن القتيل يدعى "ع. س" 56 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم في الهرم بالجيزة، وباستدعاء نجله "ج. ع. س" 19 سنة، تاجر فاكهة، تعرف على الجثة وقرر أنها لوالده، وتم تحديد مرتكبي الواقعة وهما "ب.ر.ع" 30 سنة، دون عمل، وزوجته "ن.خ.ا" دون عمل، وضبط سلاح الجريمة، وتم التحفظ عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.