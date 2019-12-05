الحكم على متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح.. 9 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، إلى جلسة 9 يناير المقبل، للنطق بالحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.