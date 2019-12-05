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حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين في "رشوة جمارك مطار القاهرة"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الخميس، حكمها على 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي، في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.

وعاقبت المحكمة كل من "محمد صبحي"، و"مسعد عبدالرازق" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لكلا منهما، وإعفاء كل من "مسعد فوزي" و"ماجد جرجس" و"أمير بدر الدين" من العقاب وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف، كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا برد تعويض عن قيمة جمارك عن البضائع المضبوطة.

وكانت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، كشفت عن ورود معلومات للرقابة الإدارية تفيد بطلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.

وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيًا.

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