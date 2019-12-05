السودان ترحب بتبادل السفراء بين واشنطن والخرطوم

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة والسودان قررا بدء عملية تبادل السفراء، وذلك بعد فجوة استمرت 23 عاما.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أنها تلقت باهتمام التصريحات التي أدلى بها بومبيو بشأن الاتفاق مع السودان على بدء عملية تبادل السفراء.. مضيفة "نرحب بقرار الحكومة الأمريكية في هذا الشأن، لدلالته على الاتجاه لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وللاعتبارات التي دعت إليه، دعما للحكومة الانتقالية في السودان، وللإصلاحات الواسعة التي تقوم بها والمسئوليات التي تتولاها بموجب الإعلان الدستوري، لإحداث التغيير بإحلال السلام وإقامة العدل وإرساء الديمقراطية".



وأعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يسهم تبادل السفراء مع الولايات المتحدة في تحقيق المزيد من التقارب بين البلدين، والتعاون البناء، دعما لتطلعات الشعب السوداني في تحقيق السلام والأمن والرخاء والديمقراطية والعدالة.