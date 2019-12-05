بومبيو يرفض تقرير الديمقراطيين حول ترامب ويصفه بـ"مغلوط تمامًا"

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، تقريرا يتضمن حجج وذرائع الديمقراطيين لمساءلة الرئيس دونالد ترامب واصفا التقرير بأنه "مغلوط تماما".



وتضمن التقرير، الذي يتألف من 300 صفحة، ونشره الديمقراطيون الذين يترأسون لجنة المخابرات في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مزاعم بإساءة استخدام ترامب للسلطة.



وأشار أيضا، إلى أن بومبيو كان من بين كبار المسؤولين الذين كانوا على علم أو شاركوا في محاولة جني مكاسب سياسية من دولة أجنبية.



ونفى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري، ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق بأنه خدعة ملفقة.



ونص التقرير، على أن الكثير من "أقرب مرؤوسي (ترامب) ومستشاريه"، بمن فيهم بومبيو، ساعدوا في محاولة الرئيس الأمريكي الضغط على أوكرانيا وحجب المعلومات عن الكونجرس.