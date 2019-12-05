وزير الخارجية يجرى محادثات رسمية مع نظيره الإيطالى

عقد ‏وزير الخارجية سامح شكري محادثات رسمية مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة روما.



من جانبه أكد المستشار أحمد حافط، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات تناولت سُبل دفع العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يشترك شكرى فى النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، فضلًا عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولي الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2019.



تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما للحوار المتوسطى أُنشئ عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وذلك بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين، ومن المقرر أن تنعقد أعمال المنتدى هذا العام بمشاركة ما يقرب من خمسين دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة فى المجالات السياسية والبحثية، وممثلى مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى.