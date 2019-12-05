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سياسي

مرعي: الهدف من اليوم العالمي لذوي الإعاقة تسليط الضوء على قضاياهم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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شارك الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إحتفالية "اليوم العالمي للإعاقة"، التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد.

شارك في الكلمات الافتتاحية كل من الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، والأستاذة مها هلالي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، والدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب المصري.

ناقشت الاحتفالية التي تمت تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود المجلس العربي للطفولة والتنمية وجمعية التقدم في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم عروض لشركاء المجتمع المدني في مجال الإتاحة بمختلف مجالاتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور أشرف مرعي خلال كلمته في الاحتفالية، إلى أن الهدف من اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو تسليط الضوء على قضاياهم فهم يمثلون نحو 15% من سكان العالم، بالإضافة إلى تحفيز الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تيسير سبل حياتهم بدمجهم في المجتمع، وهو الأمر الذي يصب في النهاية في تنمية المجتمع وتحقيق السلام والتماسك الاجتماعي.

وأضاف، أن الإتاحة بمختلف أنواعها تتيح عملية تعزيز مشاركة وتواصل الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة قد أطلقت في يونيو الماضي إستراتيجية دمج قضايا الإعاقة في كل مؤسساتها وبرامجها حول العالم، فضلًا عن إصدار مجلس الأمن الدولي ولأول مرة قرارًا لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق النزاع المسلح، وهو الأمر الذي يشير إلى توجه العالم المتزايد نحو الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.

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