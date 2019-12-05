تقرير: تصريحات ماكرون الأحدث فى سلسلة اتهامات تتصاعد ضد أردوغان

سلط موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكي، الضوء على اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالتعاون مع تنظيم داعش والعمل معه.



وقال الموقع إن تصريحات ماكرون هي الأحدث في سلسلة اتهامات تتصاعد ضد أردوغان، وإن حكومته في أقل الاتهامات كانت متساهلة للغاية مع مقاتلي تنظيم داعش الذين يسعون إلى العبور إلى مسرح الحرب الأهلية السورية، وفي أسوأ السيناريوهات، ساعد بنشاط وحرض إرهابيي التنظيم.



وتابع: أن أردوغان أرسل ميليشياته إلى سوريا مطلع يوم 9 أكتوبر تحت شعار "عملية نبع السلام"، وهو غزو قام به بمساعدة الجيش السوري الحر والمعروف عنه أنه يضم عناصر من تنظيم القاعدة.



كان هدف عملية نبع السلام هو القضاء على الوجود الكردي الأصلي في شمال سوريا لإفساح المجال أمام اللاجئين السنة العرب في تركيا، وهي خطة وصفها الأكراد مرارًا وتكرارًا بالتطهير العرقي.



وأشار إلى أن تعليقات ماكرون كانت أكثر عقلانية من تعليقات أردوغان المهاجمة بشدة، التي تصل لحد الإهانة لزعماء العالم.



وأضاف الموقع، أن ترامب دخل على خط الخلاف الفرنسي التركي، وذلك من أجل الضغط على ماكرون لتقديم المساعدة للقوات الأمريكية الكردية في سوريا للتعامل مع الأسرى الأوروبيين التابعين لتنظيم داعش.