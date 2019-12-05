نور وفريق واما ضيوف شيرين سليمان في "عين"



يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم غد الجمعة حوار خاص مع النجمة نور، ولقاء آخر مع فريق واما.



تتحدث نور خلال اللقاء عن أحدث أعمالها التي تستعد لتقديمها، كما تكشف تفاصيل أعمالها المستقبلية، وتتحدث عن أسرتها وحياتها العائلية وارتباطها بنجاحها الفني الكبير.



كما يستضيف البرنامج في نفس الحلقة فريق "واما" والذين يتحدثون عن أخر البوماتهم وحفلاتهم القادمة التي سيتعدون لتقديمها.



يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.

