إغلاق 100 معبر غير قانونية على السكة الحديد خلال شهر

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ملاحقة كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



أسفرت الجهود خلال شهر عن غلق 100 معبر غير قانوني، وضبط 17 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 39 متهمًا ارتكبوا 17 حادثًا، وضبط 60 قضية سرقات، نشل، وضبط قضيتي حيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط 94 قضية أموال عامة متنوعة، وضبط 63 قضية مخدرات، ضبط 501 قضية في مجال قضايا الإتصالات والبريد، وضبط 65 قضية سلاح أبيض، وتنفيذ 11321 حكمًا قضائيًا "86 حكم جنائى – 11235 حكم جنح".



كما تمت إعادة 6 أطفال وفتيات لأهليتهم، وضبط 14 قضية في مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 8 قضايا تسول، وضبط 16887 غرامة فورية "تدخين – نظافة - راكب بدون تذكرة"، وضبط 4006 مخالفات عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصص للمشاة، وضبط 3068 مخالفة مزاولة مهنة بائع متجول دون ترخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة على حدة.