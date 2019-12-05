"توأم" حضانة أوسيم يجريان تحليل DNA

سلمت مالكة حضانة في أوسيم، الطفلين الذين تخلى عنهما والديهما، إلى جهات التحقيق، اليوم الخميس، حيث تسلمهما رجال المباحث، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، لإجراء تحليل DNA للطفلين ووالديهما، للتأكد من نسبهما.



وكان قد قرر المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، إخلاء سبيل طبيب أسنان وزوجته المتهمين بالتخلي عن طفليهما التوأم بضمان محل إقامتهما.



وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات تخلي سيدة عن طفلين توأم بحضانة بمنطقة أوسيم، حيث تبين أن السيدة والدة الطفلين تركتهما بالاتفاق مع والدهما طبيب الأسنان، بحجة عدم قدرتهما على الإنفاق عليهما.



وكشفت التحقيقات الأولية، برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، أن طبيب أسنان 35 سنة، تزوج من سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، منذ قرابة 6 سنوات، وكان يقيم بمنزل أسرته بكفر الشيخ قبل أن تطرده الأسرة وزوجته لعدم رضائهم عن الزواج، فانتقل برفقة زوجته إلى شقة مفروشة بمنطقة روض الفرج وقضيا طوال 5 أعوام يحاولان الإنجاب إلى أن جمع الطبيب كل ما يملك مبلغًا مقدرًا بـ200 ألف جنيه لإجراء عملية حقن مجهري لزوجته ونجحت العملية بإنجابهما طفلين توأم.



وأضافت التحقيقات، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أنه بعد بلوغ الطفلين عامًا ونصف العام تشاجر الأب مع زوجته بحجة عدم قدرته الإنفاق عليهما وتحمل مصروفاتهما، مرددًا: "أنا صرفت كل اللي حيلتي عشان أخلفهم وفقروني"، ثم طالب زوجته بالتخلص منهما بأي طريقة، فبحثت الأم عن حضانة للطفلين حتى عثرت على إحداها بمنطقة بشتيل بأوسيم، وترددت عليها عدة مرات لرصد المكان بالكامل حتى علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهى المقابل للحضانة فارتدت نقابًا واصطحبت الطفلين وتوجهت بهما إلى مالكة الحضانة مبدية رغبتها في إلحاق ابنيها بها وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخرى إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.



ونجحت مباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في تحديد هوية السيدة بعد أسبوع من التحريات، وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال معاون المباحث، القبض على المتهمة وزوجها.