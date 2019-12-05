وصول قافلة ضخمة للشرطة العسكرية الروسية إلى شمال سوريا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من لحظة وصول قافلة ضخمة من الشرطة العسكرية الروسية تضم مصفحات وشاحنات وصلت مطار القامشلى الدولى شمال شرقى سوريا برفقة قوات كردية قادمة من عين عيسى.



يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر‭‭ ‬‬قال فى مقابلة صحفية، إن الولايات المتحدة أتمت انسحابها العسكرى من شمال شرق سوريا ليصبح عدد الجنود الأمريكيون فى بقية أنحاء سوريا حوالى 600 جندى.





