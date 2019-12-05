قريبًا.. عودة "باب رزق" مع يسرى الفخرانى على DMC

يعود برنامج "باب رزق" بموسم جديد، يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، على شاشة DMC، على أن يعرض في منتصف ديسمبر من الشهر الحالي.



"باب رزق" برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية، وتصل مدة البرنامج إلى 25 دقيقة.



تم عرض برنامج "باب رزق" تلفزيونيًا على شاشة DMC في رمضان العام الماضي.