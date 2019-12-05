السبت.. أولى حلقات "من مصر" على CBC

تنطلق أولى حلقات برنامج "من مصر" والذي يقدمه كل من الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، يوم السبت المقبل، على شاشة CBC، في الحادية عشرة مساء، من السبت للأربعاء.



برنامج "من مصر" صفحة جديدة وتكملة لمسيرة برنامج "هنا العاصمة" الذي كان يذاع من السبت إلى الثلاثاء من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشرة، ويهتم بأبرز القضايا المحلية والعالمية، كما يسلط الضوء على أبرز مستجدات الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.



وعرضت شبكة قنوات "CBC" برومو البرنامج الذي ظهرت خلاله ريهام إبراهيم مع عمرو خليل، حيث إنه من المقرر أن يكون "من مصر" حصريًا على شاشتها ويذاع من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.