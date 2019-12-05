الصحة: نسبة إصابة طلاب المدارس بفيروس سى أقل من 0.2%

قالت وزارة الصحة والسكان، إن نسبة إصابة طلاب المدارس بفيروس سى أقل من 0.2%، لافتة إلى أنه ثبت إصابة 446 طالبًا، وبدأوا فى تلقى العلاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية.



وأوضحت أنه يتم تحويل الحالات المصابة للجان التأمين الصحى فى المحافظات لاستكمال باقى الفحوصات والحصول على العلاج فى سرية تامة ويتم إبلاغ ولى الأمر بالنتائج فقط.



وأكدت أن جميع خطوات الفحص والعلاج بالمجان، مشيرة إلى تأمين جرعات علاج الطلاب من فيروس سى فى جميع مراكز العلاج، والتى تتمثل فى 3 جرعات للطلاب المصابين.