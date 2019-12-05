ضبط هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة يناير فى الموسكى

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة يناير 2011 مختبئًا فى الموسكى.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات لضباط قسم شرطة الموسكي، مفادها أن "ي. م. ي"، 51 سنة، مقيم في باب الشعرية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة السلام ثان، والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي " تبديد " بإجمالي حبس سنة وشهر وهارب من سجن أبي زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 1580 لسنة 2007 م جنايات كرداسة- جيزة " هتك عرض" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، يتردد على دائرة القسم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار عرضه على النيابة العامة، ومخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.