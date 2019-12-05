أردوغان يخدع رئيس وزراء اليونان فى "ناتو"

حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خداع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس خلال اجتماعهم على هامش القمة الـ 70 للناتو التي عقدت مساء أمس في العاصمة البريطانية لندن.



وأكد موقع "أحوال" التركي أن أردوغان حاول إظهار حسن النية خلال اجتماعه مع رئيس وزراء اليونان الذي هدد بتصعيد الأمر للناتو بعد الاتفاق التركي الليبي.



وأضاف أن أردوغان لم يكشف لرئيس الوزراء اليوناني تفاصيل الاتفاقية، واكتفى بإظهار حسن النية، دون إبداء أي تفاصيل عن ماهية الخطوات حسنة النية التي سيتخذها.



وقال رئيس وزراء اليونان: "أود أن أؤكد للشعب اليوناني أن الصعوبات في علاقتنا مع تركيا كانت موجودة، ولا تزال قائمة، وستظل قائمة، لكن أعتقد أنه طالما أظهر الجانبان حسن النية، يمكن التغلب على هذه الصعوبات ".



وأوضح أن التوترات تتصاعد بشدة وبسرعة بين تركيا واليونان وقبرص بسبب التنقيب عن الغاز البحري، حيث تدعي أنقرة سيطرتها على بعض ما تعتبره نيقوسيا منطقة اقتصادية خالصة لها (EEZ) وتطالب القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة الانفصالي بالحصول على حصة من الإيرادات من أي ودائع، وزادت الاتفاقية التركية الليبية الأخيرة من تعقيد الأمور في منطقة شرق المتوسط المضطربة.



وقال رئيس الوزراء اليوناني: "لقد أثرت جميع القضايا الناشئة عن الأعمال التركية الأخيرة، وسجلت خلافات من كلا الجانبين".