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وفد مدرسة الشهيد الجندي يتعرف على منشآت جامعة كفر الشيخ

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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استقبلت جامعة كفر الشيخ، وفد طلاب من مدرسة الشهيد أحمد الجندى للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وذلك ضمن رسالتها المجتمعية بهدف تعريفهم بالبيئة الجامعية، وإطلاعهم على التخصصات الأكاديمية المختلفة التي تطرحها الجامعة، تنفيذا لبرنامجها لاستقبال طلاب المدارس، للتعرف على إمكانيات الجامعة.

وشملت الزيارة الاطلاع على المرافق والتجهيزات التعليمية في كليات الطب البشري، والصيدلة، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، كما تفقد وفد طلاب المدرسة عدد من المعامل البحثية المتميزة والقاعات المختلفة بها، وتلقى الطلاب شروحا وافية عن عدد من المعامل، بالإضافة إلى الاطلاع على وسائل التطبيق العملي، وطرق وأساليب التدريس.

وأبدى المشرفون والطلاب سعادتهم بالزيارة، مشيدين بالتطور الكبير الذي شهدته الجامعة، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة كبيرة لهم للتعرف على جامعة كفر الشيخ، وتخصصاتها، ومرافقها.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تمثل خيارا مهما لتوفيرها باقة من التخصصات المرغوبة والمطلوبة في سوق العمل، لافتا أن الجامعة تقدم هذه الخدمة المجتمعية من أجل ربط الطالب بمؤسسات التعليم العالي، والتعرف عن قرب على كليات ومعاهد الجامعة وتخصصاتها ومرافقها المختلفة، وما تشهده من توسع مكاني، وما حققته من إنجازات وإسهامات وخدمات علمية ومجتمعية.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القطاع يسعى إلى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة مع مؤسسات المجتمع المدنى كافة، لتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

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