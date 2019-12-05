الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختطف عاطلان حقيبتها فسقطت ميتة في الإسكندرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بخطف حقيبة يد سيدة مُسنة مما أدى إلى سقوطها وإصابتها التي أدت إلى وفاتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، مُصابة بنزيف بالمخ ووفاتها متأثرة بإصابتها، وما قرره شقيقها بأنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة كرموز، وبمواجهتهما قررا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال خطف الهواتف المحمولة وحقائب يد السيدات بالطريق العام، باستخدام دراجة نارية "دون لوحات- ملك وقيادة أحدهما" ولدى مشاهدتهما المجني عليها عقدا العزم على سرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عقب تتبعها، حيث خطف أحدهما حقيبتها، مما أدى لسقوطها أرضًا وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها وهربا.

وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة بمكان تخلصهما بإلقائها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

منذ حوالي 20 ساعة

"نوف".. قصة قطرية هربت إلى لندن وفضحت "نظام تميم"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مصدر أمني: لا صحة لانتحار ضابط شرطة فى بلبيس

الصور

image description

صور ملكات جمال المراهقات 2019

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

الأكثر قراءة

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطنين في مدينة نصر

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

نصائح مهمة للتغلب على تعب الشتاء

نجاح لقاح جديد للتيفوئيد مع الأطفال

بشرى.. حل جديد للكشف الفوري عن نزيف الدماغ

تطوير تقنية طبية من العسل تحمى من البكتيريا

الرئيس نيوز

مرتضى منصور: النقاز نصاب

"النقل": تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي

الصحة تكشف سبب وفاة سجين داخل "قسم شرطة العدوة"

"من حفر حفرة لأخيه..".. أمريكا مرعوبة من استقبال مواطنيها الدواعش

منوعات

مسبار "ناسا" فائق السرعة يكشف مفاجآت عن الشمس

لوس أنجلوس تواجه التلوث بسيارات كهربائية

التغير المناخي هو المسئول عن انخفاض الغطاء الثلجي في العالم

"مسمار" يكلّف مطعمًا للوجبات السريعة غرامة كبيرة

كشكول

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان

مد فترة استلام ملفات الترقي لشاغلي وظائف المعلمين

اليوم.. آخر موعد لتقديم رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

"صديق" يتفقد أعمال امتحانات الدراسات العليا بطب أسنان أسيوط

إسلام سياسي

الإتحاد العالمى للتصوف يعقد أولى إجتماعاته فى العاصمة الإندونيسية «جاكرتا»

"الإسلاموفوبيا": أمريكا تحتل المركز الأول في مؤشر الإسلاموفوبيا لشهر أكتوبر

قائد مراجعات الإخوان: الجماعة فقدت كل شئ.. ونفذت العنف تحت تبرير القادة - حوار (2/2)

مدير الملتقى الدولى لـ«الشيخية بالجزائر» التصوف رسالة عالمية...وسنحشد الآلآف فى الإنتخابات الرئاسية..."حوار"

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

رسميًا.. أشرف زكى رئيسًا لأكاديمية الفنون

تكريم وليد بهجت على منصة كتبنا بجائزة إبداع

عبدالشكور يناقش "وجوه لا تنسى" بمكتبة مصر الجديدة

متحف الحضارة يستقبل ضيوف ملتقى المبدعات العربيات

صفحتنا ع الفيس بوك