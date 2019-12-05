اختطف عاطلان حقيبتها فسقطت ميتة في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بخطف حقيبة يد سيدة مُسنة مما أدى إلى سقوطها وإصابتها التي أدت إلى وفاتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، مُصابة بنزيف بالمخ ووفاتها متأثرة بإصابتها، وما قرره شقيقها بأنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.



تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة كرموز، وبمواجهتهما قررا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال خطف الهواتف المحمولة وحقائب يد السيدات بالطريق العام، باستخدام دراجة نارية "دون لوحات- ملك وقيادة أحدهما" ولدى مشاهدتهما المجني عليها عقدا العزم على سرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عقب تتبعها، حيث خطف أحدهما حقيبتها، مما أدى لسقوطها أرضًا وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها وهربا.



وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة بمكان تخلصهما بإلقائها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.