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محافظات

عطل بالخط الرئيسى يتسبب فى قطع المياه عن 13 منطقة بالقليوبية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
كتب- صلاح حسنى
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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية عطلًا مفاجئًا بخط طرد الصرف الصحي لمحطة الصرف الرئيسية رقم 4 بشبين قطر 500 مم زهر مرن، مما سيؤدي إلى إيقاف محطة الرفع رقم 4 ومحطة الرفع رقم1 الفرعية بشبين.

وأوضحت مياه القليوبية أنه سيتم ضعف المياه عن بعض المناطق بمدينة شبين، وهي "منطقة الجبسة المحكمة، الطبالين، وسط البلد، الصوالحة، العلامية، المربع السكاني الجديد، عزبة اليمن، والبيومية، قرية منية شبين".

وأوضحت الشركة أنه جار الإصلاح، وسيتم توفير سيارات المياه النظيفة لتغطية المناطق ضعيفة المياه.

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