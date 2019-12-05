"عبدالعال" يلتقى وزير الثروة الحيوانية بجنوب السودان

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في مقر إقامته بجوبا، جيمس دوكو، وزير الثروة الحيوانية والسمكية في جنوب السودان، في إطار استكمال اللقاءات المكثفة المقررة خلال زيارته الرسمية إلى جنوب السودان.



وفى بداية اللقاء أكد "عبدالعال" رغبة مصر في مد جسور التعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة، وتقديم الدعم اللازم لها لعبور المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن جنوب السودان دولة غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، الأمر الذي يعزز من فرص تحقيق التنمية والاستقرار بها، معربًا عن استعداد مصر للتعاون مع جنوب السودان لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات، وخدمة أهداف التنمية المستدامة بها.



وأعرب "عبدالعال" عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جنوب السودان في المجالات كافة، والرغبة فى دفع التعاون الثنائى بين البلدين قدمًا في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، كون الثروة الحيوانية من أكبر الثروات التي تنعم بها جنوب السودان.



ونوه إلى أن مصر بها أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط، افتتحها الرئيس السيسي في 2017، كمرحلة أولى من مشروع الاستزراع السمكى، الذي يأتي ضمن العديد من مشروعات التنمية التي تشهدها مصر حاليًا، داعيًا الجانب الجنوب سودانى إلى اتخاذ اللازم نحو تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين لإنشاء مزارع مشتركة للماشية والمصائد في جنوب السودان، بما يخدم اقتصاد البلدين ويدفع نحو المزيد من التعاون الاقتصادى والتنمية فى البلدين.



من جانبه، رحب جيمس دوكو، وزير الثروة الحيوانية والسمكية فى جنوب السودان، بالدكتور عبدالعال والوفد المرافق له، فى بلدهم الثانى جنوب السودان، معربًا عن شكره وتقديره للمواقف والجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.



وأشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية إلى أن مصر دولة زاخرة بالثروات والموارد الطبيعية، وتتمتع بالخبرة الطويلة فى مجال تنمية هذه الثروات والاستفادة منها، معربًا عن رغبة جنوب السودان فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع مصر للاستفادة منها فى تنمية هذه الثروات، خاصة الثروة السمكية والحيوانية.