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عالم

احتجاجات في تونس بسبب الفقر والبطالة.. وزيادة حالات الانتحار

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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استمرت الاحتجاجات في تونس لليوم الرابع على التوالي، فقد انطلقت الاحتجاجات من منطقة "جملة" في سيدي بوزيد لتنطلق إلى مناطق حاجب العيون والمزونة، حيث وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، وتدخلت قوات الأمن لفض الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع.

تأتي احتجاجات التونسيين اعتراضا على ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، ولاسيما بين الشباب من حملة المؤهلات والشهادت العليا، وعدم البدء في مشاريع التنمية التي وعد المسئولين بتحقيقها.

تتزامن الاحتجاجات مع ارتفاع عدد محاولات الانتحار من قبل التونسيين الرافضين للحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها في قلب تونس، في مشهد يعيد للأذهان حالات الانتحار التي شهدتها مدن تركيا الكبرى الأشهر الماضية احتجاجا على الفقر وقلة الرواتب.

فقد حاول شاب تونسي من معتمدية حفوز التابعة لولاية القيروان، إضرام النار في جسده، بسبب وضعه الاجتماعي، بينما سارع عدد من الحاضرين إلى إخماد النيران الملتهبة بجسده، وتم نقله الى مستشفى الأغالبة بالقيروان لتلقي الإسعافات اللازمة بعد أن أصيب بحروق من الدرجة الثانية، كما حاول تونسي آخر إلقاء نفسه من على أسطح أحد المباني المرتفعة في تونس، وسط محاولات لإنقاذه.

كما أفادت تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتصاعد الحركات الاحتجاجية في تونس، فقد بلغ عدد التحركات الاجتماعية سنة 2016 حوالي 798 تحركا، وخلال سنة 2017 قرابة 779 تحركا، أما خلال سنة 2018 حوالي 832 تحركا.

فيما قال الصحفي التونسي ثامر الزغلامي، لـ"الدستور": "من المتوقع أن تنتشر الاحتجاجات في تونس لتنتشر في تونس بأسرها، لأن مطالب التونسيين واحدة"، وحول حزب النهضة الإخواني المشارك في البرلمان التونسي، قال الزغلامي: "حركة النهضة هي حزب سياسي ممثل في البرلمان وتحصل على أكثر عدد من المقاعد وحسب الدستور التونسي هو الحزب الذي سيشكل الحكومة، وبالتالي فهو جزء من العملية السياسية أو من المسار السياسي في تونس، ومستقبل تونس لا يبنى إلا باحترام الديموقراطية والقانون والدستور وكل الأحزاب مطالبة بالعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة ونبذ العنف وتكريس الممارسة الديموقراطية القائمة على التعددية واحترام إرادة الشعب، مضيفا بأن النهضة عليه تقديم ما يثبت أنه يحترم المسار الديموقراطي".

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