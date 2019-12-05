تكريم وليد بهجت على منصة كتبنا بجائزة إبداع

تكرم منصة كتبنا، المؤلف وليد بهجت، عن كتابه "كوكيتا الإطار" الذى يأبى على محاولات التصنيف، استمرارًا لاحتفائها بكتابها ومبدعيها.



"كوكيتا" كتاب شبه ملحمي يحاول جمع الماضي بالحاضر، مؤلفه يدعو القارئ للذهاب معه في رحلة تاريخية مليئة بالألغاز والتشويق والغموض والتضحية والإيثار تلمسها بين شخصيات الرواية.



وعن الرواية قال قاسم الصاوى، إن الكاتب يقدم ربطًا مذهلًا وقراءةً غريبة ومثيرة لوقائع تاريخية، رحلة جميلة بين الماضى والحاضر، دراما مليئة بالألغاز والأحداث السريعة المشوقة.



الجائزة يعبر عنها تمثال ذهبي يرفع نجمة كبيرة إلى السماء ترمز للضياء والإبداع والتميز الذي يقدمه مؤلفون مميزون تختارهم هيئة تحرير كتبنا، ويحمل اسم الكاتب كتقدير رمزي يعبر عن احترام الإبداع.