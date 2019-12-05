وزير الآثار يستقبل الطفل على "بائع الشرابات" (فيديو)

عرض برنامج "صباحك مصرى"، مقطع فيديو يتضمن لقطات من استقبال وزير الآثار الطفل علي صبرة، الذي يحلم أن يصبح عالمًا للآثار.



وأوضح مقدم البرنامج، والمذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، استقبل الطفل على صبرة الذى نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، واستمع إلي قصة كفاحه ببيعه الجوارب "الشرابات" لكسب قوت يومه، والذي عبر عن حلمه خلال مقطع الفيديو المنتشر أنه يحلم باستكمال دراسته وحلمه بأن يصبح عالمًا للآثار.



ومنح وزير الآثار، الطفل تصريح زيارة مجانيًا له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف بجميع محافظات مصر للتعرف على تاريخ مصر العريق.



